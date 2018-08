Présidentielle 2019 : Bougane Gueye candidat !

Fin de la "première saison Wiri-Wiri", version Bougane Gueye Dany. Le leader du mouvement "Geum Sa Bopp", après avoir sillonné le pays, rendu visite et aux populations et recueilli les bénédiction des foyers religieux, vient d’annoncer sa candidature pour l’élection présidentielle de 2019.



C’est devant des centaines de militants et sympathisants et en présence de Ousmane Sonko que le patron de D-Media à fait l'annonce de sa candidature



Bougane Gueye Dany croit fortement qu’il peut être celui qui remplacera Macky en 2019, et surtout celui qui peut changer un système basé sur la politique politicienne et partisane.