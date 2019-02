Présidentielle 2019 - Kolda: Macky Sall cogne Wade tout en le méprisant

«Partout au Sénégal où je suis passé c'est la même ferveur. C'est dire combien Kolda a su montré sa satisfaction dans la mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent (PSE)». Ces propos sont du candidat Macky Sall, lors du meeting qu'il a tenu au stade municipal de la commune.



Très en verve, Macky Sall a procédé à une rapide comparaison entre son régime et celui de son prédécesseur, sans pour autant le nommer. Il déduit de sa comparaison qu'il n'y a même pas photo. Pour lui, trois exemples suffiraient largement pour étayer ses propos. Le leader de la coalition Bennoo Bokk Yaakar a, ainsi, cité «la production rizicole avec la Sodagri était en 2012 de 10000 tonnes de riz, en 2018, elle est passée à 300 000 tonnes de riz. Ce qui fait une croissance de 2900% de différence entre 2012 et 2018.

Au niveau des machines agricoles, la région n'avait en 2012 que 10 tracteurs, aujourd'hui elle en a 45. C'est 500% de croissance. Au niveau des semences, en 2012 on en importait 67 tonnes en 2018 nous sommes à 2000 tonnes de semences certifiées produits localement ici dans la région de Kolda».



Macky Sall a souligné que «ces réalisations effectuées dans cette région offrent un constate saisissant avec ses adversaires qui n'ont qu’«un chapelet de litanies incohérentes qui n'a ni vision, ni ambition, ni cohérence». Selon lui, rien que dans cette région, près de 789 millions ont été décaissés pour le financement des jeunes. Sur ce montant, Kolda a bénéficié de 345 millions, Vélingara 375 et Médina Yoro Foula 250 millions de francs CFA.