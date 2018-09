Présidentielle 2019: Malick Gackou annonce sa victoire

En visite dans le Fouladou, précisément à Kolda pour des besoins de son parrainage, le président du Grand parti (Gp), Malick Gackou s'est dit "sûr" de sa victoire, au soir du 24 février 2019. Il a profité de cette occasion devant les populations pour mettre en garde Macky Sall contre tout "hold up électoral".



"Vous savez que le Grand parti est joui d'une grande vitalité dans cette région et exprime tous les jours la marque d'un parti qui s'agrandit. En venant ici, je suis venu prendre les premières 1.500 fiches de parrainages déjà collectées. Et comme les camarades se sont fixés 5.000 signatures, je pense qu'ils iront à la hauteur de leurs ambitions", affirme le leader du Gp.