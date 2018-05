Présidentielle 2019 : Malick Gackou n'a pas renoncé à sa candidature

Que ceux qui croient que le leader du Grand Parti va renoncer à sa candidature pour se ranger derrière Khalifa Sall se calment. Ce jeudi, Malick Gackou qui était dans la ville sainte de Touba pour rendre visite au Khalife général a réaffirmé son intention de briguer les suffrages des Sénégalais.

Au sortir de son audience avec le saint-homme, Gackou a déclaré : "je me suis rendu dans la ville sainte de Touba avec une forte délégation du Grand Parti afin de me recueillir auprès du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Nous avons sollicité ses prières pour le triomphe de ma candidature à l'élection présidentielle de 2019 et le succès de notre idéal pour le Sénégal".

Voilà qui est bien clair...