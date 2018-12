Présidentielle 2019: Mimi Touré a déposé la lettre de candidature de Macky au Conseil constitutionnel

La lettre de candidature pour la Présidentielle de 2019 de Macky Sall a été officiellement déposé mercredi 5 décembre 2018, par l'ancien Premier ministre Mimi Touré, au niveau du Conseil constitutionnel. Elle était accompagné des ministres Oumar Youm, Abdou Aziz Mbaye, Benoît Sambou et du ministre-conseiller Abdourahmane Ndiaye.



"J'ai déposé ce mercredi au Conseil constitutionnel la lettre du candidat, le Président Macky Sall, (qui m'a fait) l'honneur de me designer comme son mandataire. J'ai aussi déposé officiellement le nom de la coalition Benno bokk yakaar qui a investi le candidat Macky Sall. Les couleurs choisies sont marron et beige et (le symbole) la tête du cheval", a confié l'Envoyée spéciale du chef de l'Etat à Seneweb.