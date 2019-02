Présidentielle 2019 : Ousmane Sonko gagne le pari de sa mobilisation

Après avoir fait le tour de Ngor, Ouakam, Fann, puis à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il a été accueilli à grand pompe par les étudiants, le candidat de Pastef Les Patriotes a fini sa grande marche aux allées du Centenaire accompagné par des étudiants. Ici, Ousmane Sonko a tenu un grand meeting. Dans sa déclaration, le candidat est revenu sur les grandes lignes de son programme.



« Le peuple nous fait confiance. Le peuple en n’a marre du système. La victoire est à notre portée et vous le savez tous. Nous tendons la main à tous les Sénégalais, à tous les patriotes. Le combat n’est plus un combat de parti politique. Le seul parti politique, c’est le Sénégal. Que les Sénégalais prennent leur responsabilité. Nous sommes les seuls à oser la rupture, et la vérité. Nous sommes les seuls à toucher du doigt les problèmes fondamentaux de ce pays », a déclaré Ousmane Sonko.



Selon lui, « le patriotisme transcende le clivage politique, ethnique, religieux, générationnel. Nous avons un programme ambitieux en terme de politique économique qui va se baser sur l’impératif d’industrialiser ce pays, parce qu'’on n’a jamais développé un pays sans industrie. Nous avons un programme ambitieux dans le secteur du tourisme, de la pêche, de l’éducation, pour une école publique de qualité, sur la santé… ».



Aux yeux de Sonko, le peuple Sénégalais doit être très exigeant vis-à-vis de ses acteurs politiques. Parlant d’un quatrième leviez, Sonko à annoncé dans son programme, la réduction d’un train de vie de l’Etat.