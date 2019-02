Présidentielle 2019 : Que peuvent bien dire Wade et Sonko à 21h?

Le Secrétaire général (Sg) du Parti démocratique sénégalais (Pds); Abdoulaye Wade et le candidat de Pastef Ousmane Sonko vont animer une conférence de presse ce samedi dans la soirée à partir de 21h. L'annonce a été faite par les membres de la caolition Sonko Président après le tête-à-tête entre les deux hommes qui est actuellement en cours à Terrou bi.



Qu'est ce qu'ils peuvent bien dire aux Sénégalais? Wade, annoncera-t-il son soutien à Sonko? En tout cas, tous les Sénégalais et surtout les inconditionnels du père du candidat du Pds, Karim Meïssa Wade, recalé pour la présidentielle du 24 février 2019, attendent de savoir la décision finale de Me Wade pour cette présidentielle.