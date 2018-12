Présidentielle 2019 : Quelle chance pour les candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade?

Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade vont déposer leurs dossiers de parrainages ce lundi. Les deux candidats déclarés pour la succession de Macky Sall que beaucoup de choses rapprochent vont cependant batailler ferme pour espérer participer à la prochaine joute électorale, même si dans cet exercice, le premier nommé semble être de peu, le mieux loti.



En effet, Khalifa Sall n’est pas encore définitivement exclu des listes électorales, mais son avenir est lié au verdict que donnera, le 20 décembre, prochain, la Cour Suprême qu’il a saisie pour casser sa condamnation en appel de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 1,8 milliards de francs Cfa. Si la plus haute juridiction sénégalaise confirme le verdict, l’ancien maire de Dakar perdra ipso facto ses droits civiques et politiques.



Cependant, si les choses ne sont pour le moment pas claires pour le leader de Taxawu Senegaal, il en est tout autre pour le porte-étendard du Parti démocratique sénégalais (Pds). Le nom de Karim Wade ne figure pas sur le fichier électoral, et, de l’avis de certaines autorités en charge des élections, cette situation l’exclut de la course à la Présidentielle.



Ces similitudes entre les deux candidats ne s’arrêtent pas là. Puisque tout laisse à croire que les "gladiateurs" sont dans les dispositions d’engager ensemble leur combat. Et cela va se démontrer avec leur décision de déposer ensemble leurs documents au niveau du Conseil Constitutionnel.