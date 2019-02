Présidentielle 2019 : Sonko conteste les tendances, accuse Rfi, Gfm et France 24 et s’allie avec Idy pour …

Les tendances fournies par les médias et qui donnent Macky Sall en tête risquent de mettre le feu au poudre. Le candidat de la Coalition Sonko Président conteste et appelle la population à ne pas cautionner ni valider de telles tendances quitte «à sortir de la rue». Une conférence de presse avec Idrissa Seck est prévue dans quelques minutes où des décisions fortes vont être annoncées.



Le candidat Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) a saisi son compte Twitter pour féliciter Ousmane Sonko et Idrissa Seck pour leurs performances. Selon lui, le deuxième tour est inévitable.