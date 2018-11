Présidentielle 2019 : Tivaouane met les populations devant leur responsabilité

Les populations ont un rôle prépondérant à jouer dans la stabilité du pays aussi bien en cette période pré-électorale que pendant les élections. C’est le message que le Khalife général des Tidianes a délivré à l’endroit des militants des partis politiques, mais aussi du Sénégalais lambda.



Serigne Mbaye Sy Mansour a, lors de son discours de clôture de la cérémonie officielle du Gamou lundi, appelé les masses à se détourner des leaders qui les poussaient à des actions tendant à ébranler la stabilité du pays.



«Il faut que chacun prenne ses responsabilités en demandant à ceux qui les appelleraient à manifester de se mettre devant, ou encore, à les éconduire tout bonnement. Si chacun faisait cela, le Sénégal se porterait mieux. », a-t-il dit.



Sur sa lancée, le chef de la communauté Tidiane a appelé les uns et les autres «à se référer aux enseignements du Prophète Mohammed (Paix et Salut sur Lui) et aux Coran qui abhorrent la violence. Car, le Sénégal n’a pas besoin de violence.»



Mais, malheureusement, relève-t-il, les jeunes n’ont plus de repères encore moins de références. Ce qui fait qu’ils sont facilement détournés et utilisés par des personnes qui ne sont mues que par leurs propres intérêts.