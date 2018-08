Présidentielle 2019: Vingt-sept organisations de la société civile étalent leurs préoccupations

« Aujourd’hui, au regard des incertitudes qui pèsent sur l’organisation des élections et des tensions qui en découlent, nous risquons d’assister à un lourd contentieux préjudiciable à la tenue d’élections paisibles si cette tendance arrivait à se maintenir », a relevé un communiqué d'organisations de la civile dans un communiqué transmis à PressAfrik .



Pour ces leaders dont Alioune Tine, cité dans le document, « depuis l’élection présidentielle de 2000, nous n’avons jamais assisté à un dissensus et des désaccords aussi profonds sur le processus électoral ».



Il s’agit de la « rupture du dialogue politique, des désaccords autour du processus électoral et la récusation du ministre de l’Intérieur par l’opposition quant à sa capacité à organiser les prochaines consultations en toute impartialité ».



Pour faire face à cette situation, ces organisations proposent « la mise en place d’un cadre de mise en synergie autour de la question électorale afin de prévenir les risques d’un contentieux électoral préjudiciable à une gouvernance démocratique ».



Ils ont décidé de mettre en synergie leurs actions autour des principes et valeurs dont «la contribution à la consolidation du cadre démocratique et consensuel, et de travailler à favoriser la transparence du processus électoral».



Le document souligne que le cadre d’action «réaffirme sans équivoque son équidistance vis-à-vis de toutes les formations et coalitions politiques. Il entend œuvrer avec les pouvoirs publics, les organes de gestion des élections et toutes les parties prenantes à la compétition politique afin de trouver ensemble, les consensus nécessaires à l’organisation d’un scrutin apaisé et crédible».



Ce cadre est ouvert à toutes les organisations de la société civile qui expriment le désir d’y adhérer dans le respect du Code de conduite et des principes d’indépendance.