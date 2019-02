Présidentielle 2019 à Darou Moukhty: Sonko pêche chez Macky

Les patriotes du Sénégal pour l'éthique le travail et la fraternité (Pastef) s’agrandit et prend du galon avec cette caravane de campagne de la Coalition Sonko Président. En effet, à Darou Moukhty, sept (7) conseillers minicipaux du camp présidentiel ont signé leur acte de ralliement à son parti. Cette débandade ou saignée a été enregistrée dans la base de Modou Diagne Fada. A leur tête, le Pr Cheikhouna Beye.



" Il nous faut élargir, ouvrir les portes pour acceuillir les nouveaux arrivants. Ils siégent au conseil minucipal à Darou Rahmane. Chaque jour vous entendez des politiciens rallier le camp présidentiel mais chez nous autre Pastef les patriotes, c'est le contraire qui s'est produit puisque des responsables de l'Apr rejoignent notre vision parce u'ils sont convaincus de notre offre programmatique",a déclaré le candidat Ousmane Sonko au sortir de son tête à tête avec le guide spirituel Serigne Khady Mbacké.



Ousmane Sonko de dire, "les responsables locaux ont sillonné la localité pour demander aux population de Darou de ne pas me réserver un acceuil chaleureux. C'était sans compter avec la décision des populations locales qui ont tenu à me manifester leur affection", s’est-il réjoui



Ousmane Sonko n’a pas manqué d’ironiser par la même occasion en faisant allusion au «mini meeting de contre feu initié à l'entrée de la cité de Mame Cheikh Ousmane Mbacké ».



sous la houlette du coordonnateur Thierno Ndiaye, il a invité les militants réunis à la devanture de la permanence à voter et à sécuriser le vote au soir du 24 février prochain.



Après un ziar à serigne Abasse Mbacké, le prétandant à la magistrature suprême a réitéré son allégeance à son guide religueux Serigne Khady Mbacké.