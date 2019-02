Présidentielle 2019 à Ourossogui: Sonko invite Macky à s’inspirer de Thierno Souleymane Ball

Malgré l’heure tardive, Ousmane Sonko a pu tenir son meeting à Ourosogui. Face à ses militants, il a rappelé au président sortant, les enseignements de Thierno Souleymane Ball, qui dit-il est, « une référence pour le Sénégal et le monde ».



« Nous les jeunes Sénégalais, si nous voulons reconstruire le Sénégal, il faut être courageux. Nous devons lutter pour libérer le Sénégal de la domination et de l’emprise des étrangers, pour redonner au Sénégal son indépendance réelle et véritable. C’est le même combat que Thierno Souleymane Ball a mené pour libérer le Fouta », précise le leader du Pastef.



« À partir du Fouta nous avons une référence et cette référence, c’est un foutanké. Il y a maintenant plus de 200 ans, il a conduit ici, la révolution Torodo. Il n’y a pas plus grand que ce modèle. Le principe de l’indivisibilité de l’Etat, c’est avec lui que nous l’avions appris. Ce qui est tout le contraire de ce que Macky Sall fait. Aujourd’hui, nos impôts ne sont pas gérés dans l’intérêt général. Chaque jour, nous entendons les détournements de denier public », dénonce Ousmane Sonko.