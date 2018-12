Présidentielle 2019 – dialogue pouvoir et opposition : L’impossible mission des 7 membres de la société civile?

Les sept personnalités cooptées par le Conseil constitutionnel dans le cadre des opérations électorales pour la présidentielle de février 2019 veulent renouer le fil du dialogue entre pouvoir et opposition et surtout rétablir la confiance entre les deux parties. Elles ont affirmé cette ambition lors d’une conférence de presse tenue ce lundi dans un hôtel de la place. "Notre objectif est de ramener l'opposition et la majorité autour d'une table pour arriver à restaurer la confiance, afin d'avoir un processus apaisé", a souhaité le Professeur Babacar Gueye. "Nous avons déjà rencontré toute l'opposition. Mais nous n'avons pas encore rencontré la majorité, nous allons bientôt les saisir officiellement", a ajouté le Professeur.



Son homologue et partenaire Moundiaye Cissé de l’ONG 3D a indiqué le démarrage officiel de leur mission d'observateur du processus électoral. Il a fait savoir que «le test auquel ils ont participé sur la vérification des signatures du parrainage "semble satisfaisant".



S'exprimant sur la mise en place de la plateforme de sécurisation des élections par l'opposition, Valdiodio Ndiaye a affirmé que ce n'est point un manque de confiance, car l'opposition est dans son droit. "L'opposition est dans son rôle, tous les partis politiques doivent être associés du début et à la fin aux travaux sur le scrutin et le processus électoral de manière générale. La Plateforme Opérationnelle pour la Sécurisation des Elections (POSE) est une excellente chose qui vient compléter" notre travail", a-t-il rassuré.