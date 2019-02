Présidentielle 2019: le Porte-parole du Pds Babacar Gaye va voter pour Idy ou Madické

Babacar Gaye et la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Kaffrine ne vont pas boycotter le scrutin de dimanche 24 février 2019. Le Porte-parole de la formation libérale a fait savoir ce vendredi qu'il allait, avec ses camarades voter pour l'un des deux candidats libéraux de l'opposition, à savoir Idrissa Seck ou Madické Niang.



Dans une déclaration publiée hier jeudi par PressAfrik, le Secrétaire général national du Pds a appelé les militants et responsables du parti à boycotter le vote où à choisir entre Idrissa Seck, Sonko et Issa Sall du PUR. Monsieur Gaye n'a pas écarté Madické Niang de ses deux probables choix, contrairement à son mentor.