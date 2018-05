Présidentielle 2019 : le Professeur Ibrahima Sylla propose un mandat unique de 5 ans si...

Invité de l’émission « Grand jury » de ce dimanche à la RFM, Le leader du mouvement « Lénen ak niénen », propose "s’il est élu président" de la République, un mandat unique de cinq (5) ans et la suppression de certaines institutions.



« Celui qui sera élu fera un mandat unique de transition de 5 ans. Il va laisser la place à un autre, il va s’engager solennellement. Il va prendre des garanties. Si c’est moi, je m'engage, je prête serment. Je vais voir tous les religieux qui sont dans ce pays, leur dire, je m'engage. Conseil constitutionnel où pas, contre vents et marrées, je respecterais », a déclaré Ibrahima Sylla.



Se voulant plus crédible, l’Enseignant-chercheur en Science Politique à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ajoute : « Puisque je suis musulman, je vais prendre le Coran et je vais jurer devant les hommes et devant Dieu. Je vais respecter le mandat unique de transition de 5 ans. Et tout le monde devrait être dans cette position ».



Pour le professeur, il faut « mettre en place un président de la République qui va restaurer l’Etat de droit, les institutions, qui va mettre un terme à ces institutions bidons qui existent dans ce pays ».