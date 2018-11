Présidentielle 2019: les Socialistes maintiennent le 27 novembre pour investir Macky Sall

Les membres du Parti socialiste (PS, mouvance présidentielle) ont réitéré leur volonté de faire de Macky Sall, leur candidat à l’élection présidentielle du 24 février prochain. La date du 27 novembre a été maintenue pour son investiture, à l'issue d'une session élargie aux secrétaires généraux de coordinations à la Maison du parti.



"Cette session a permis de rappeler le processus de délibération ayant abouti à la poursuite de l’adhésion du Parti socialiste à la coalition BBY et au choix porté sur le président Macky Sall comme candidat commun et consensuel de la coalition à l’élection présidentielle du 24 Février 2019"’, a déclaré Gorgui Ciss, responsable des cadres du PS.



A l’issue de la réunion présidée par le secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, les Socialistes ont également convenu et entériné la décision de convoquer un congrès d’investiture de Macky Sall le 27 novembre.