Présidentielle 2024: Abdoulaye Dieye appelle à l’unité et à la descente sur le terrain

Après avoir investi, Macky Sall candidat à la présidentielle de 2024, samedi au cours d’un meeting populaire tenu à la Promenade des Thiessois, le président du Mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dieye a appelé les responsables de Benno Bokk Yaakar à l’unité. « Nous appelons les responsables à l’unité des cœurs. Nous avons tous envie de continuer cette aventure pour le développement du Sénégal. Nous voulons un Sénégal émergent », a-t-il déclaré devant les ministres d’Etat, Mbaye Ndiaye et Augustin Tine, le chef de cabinet du président de la République, Matar Ba et d’autres ténors de Bby.



Selon lui, le secret de la réussite sera le terrain. « J’invite à la remobilisation des forces, mais aussi à la descente sur le terrain. La politique c’est le terrain. Que les responsables privilégient la proximité pour expliquer aux populations les réalisations du président de la République et ses ambitions futures », a-t-il lancé.

Il a expliqué que la ville de Thiès a convoqué cette rencontre importante pour rendre un grand hommage au président de la République pour tout ce qu’il a fait pour sa population depuis des décennies. « Toutes les femmes ainsi que les jeunes peuvent en témoigner. Les structures de financement appuient les jeunes et les femmes. Sur le plan des infrastructures, le bilan est visible. Des routes sortent de terre dans notre ville. Macky Sall, de par sa vision a changé le visage de Thiès », a-t-il indiqué.



C’est pourquoi, a poursuivi le Directeur Général de l’AIbd, « la ville de Thiès est reconnaissante envers le président de la République. Thiès a toujours vécu une vive de tension politique avec une jeunesse de refus déterminée, mais aujourd’hui conscient des enjeux qui sont devant nous, j’ai sensibilisé pour convaincre cette jeunesse que nous mettions davantage en avant les intérêts supérieurs de votre ville », a-t-il dit. Selon lui, cette jeunesse a décidé d’être avec le président de la République. « Je demande à cette jeunesse de s’approprier les structures dédiées à la jeunesse. Le président de la République pense à la jeunesse. Macky Sall est une chance pour le Sénégal. Que la jeunesse comprenne que le Sénégal est en construction par la vision éclairée du président de la République », a-t-il dit.



Dans la même lancée, il recommandé la paix et la concorde face au discours qu’il juge violent de l’opposition. « Nous prônons zam-zam. Nous voulons la paix », a insisté le président de Siggi Jotna.

Mbaye Ndiaye, ministre d’Etat auprès du président de la République, visiblement dopé par la mobilisation n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son hôte. « Vous êtes le symbole de la jeunesse saine de Thiès, du Sénégal et de l’Afrique. Les lignes du Sénégal de la paix et du travail ont bougé. Le président de la République nous a envoyés pour venir vous dire que c’est avec la jeunesse qu’il construit le Sénégal. Je dirai au président que Thiès a changé de visage avec sa jeunesse autour du Directeur Général, Abdoulaye Dieye. Nous sommes tous conscient que la réussite du pays se fera dans la paix et la concorde. Vous êtes un homme de paix », a-t-il laissé entendre tout en demandant aux jeunes de s’orienter vers la présidentielle de 2024. « 2024, c’est le tournant de l’histoire du Sénégal et de l’Afrique. 2024 doit être abordé avec engagement avec l’homme qu’il faut pour le Sénégal. L’Afrique a besoin de la paix et de la sécurité à travers la dignité et l’engagement au service d’une vision éclairée », a-t-il lancé.