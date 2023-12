Présidentielle 2024: Benno Bokk Yakaar a déposé la caution pour la candidature de Amadou Ba

La coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a déposé ce jeudi, la caution de leur candidat déclaré à la présidentielle 2024, Amadou Ba, à la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc). C'est le porte-parole de ladite coalition, Seydou Gueye qui est venu déposer le chèque.



« Nous sommes venus sacrifier à un rituel imposé par notre législation. Comme vous le savez, une élection c’est une étape, une procédure et des actes à poser. Ainsi, nous en sommes à la phase du dépôt de la caution pour le candidat au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. L’équipe de la Cdc qui nous a bien accueillis avec toute la correction due aux hommes politiques dans cette séquence actuelle et nous ont remis ainsi en contrepartie un récépissé acquittant à notre candidat de cette obligation", a déclaré M. Gueye à la presse.



A l’en croire, cela est une indication pour la coalition. "Les camarades de Bby, qui à travers cette présence massive, ont indiqué leur détermination, d’aller en compétition électorale sur les bases de notre tradition démocratique, des élections ouvertes, transparentes, régulières sans contestation qui établiront la victoire de notre candidat Amadou Ba comme Président du Sénégal", a-t-il ajouté.