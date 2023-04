Présidentielle 2024: Idy manœuvre pour être le candidat de Benno Bokk Yakkar

Le Président du parti Rewmi a assuré ses responsables qu'il discute avec la coalition Benno Bokk Yakkar de la question de la candidature pour la prochaine présidentielle, à en croire le journal Source A. Alors pour ceux qui s'attendaient à voir Idrissa Seck critiquer la politique de Macky Sall ont sûrement déchanté. En effet, la réunion du bureau exécutif a été plutôt un jeu d'équilibriste où le leader de Rewmi s'est plutôt défoulé sur l'opposition tout en revendiquant son ancrage dans ‘’Benno’’.



Le journal souligne que cela ne l'empêche pas de demander à ses troupes de se tenir pour représenter sa formation dans toutes les commissions électorales. Une manière de se trouver une voie de sortie si les choses tournent mal ? Pas forcément puisque chaque parti est censé participer à ces travaux. Mais l'occasion fait le larron.



Pourtant, cette question n'a jamais été abordée lors d'une réunion de la conférence des leaders de Benno alors que les autres leaders de Benno se sont résolus à ne pas présenter leur candidature, Idy semble être la seule voie discordante. Le leader de Rewmi tient toujours à présenter sa candidature.



Pourquoi donc ne le clame ­t­-il pas haut et fort, serait - on tenté de se demander ? La réponse est toute simple. Le président du Conseil économique social et environnemental aurait révélé ses intentions aux autres leaders de la Coalition présidentielle, selon le journal.