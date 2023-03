Présidentielle 2024: Jotna annonce son soutien à Macky et accuse l'opposition de vouloir créer des «conditions d'instabilité»

La Coalition Jotna quitte l’opposition pour rejoindre le camp du pouvoir. La Conférence nationale des leaders de la Coalition s’est réunie en assemblée générale mercredi 22 février 2023, a l'issue de laquelle la décision a été prise. L’annonce a été faite par le nouveau président de la coalition, Moustapha Wade.



« La Coalition Jotna a toujours joué un rôle prépondérant dans la vie politique au Sénégal. Notre coalition a travaillé sans relâche pendant toutes ces années à créer une alternative crédible avec les acteurs de l’opposition », a déclaré Moustapha Wade, président de la Coalition Jotna.



« La coalition Jotna a, dans la perspective de créer un pôle fort au sein de l’opposition, été un acteur majeur dans la constitution de la Grande coalition Wallu Sénégal, en tant que membre fondateur pour aller aux élections locales et législatives de 2022 », a-t-il ajouté.



Selon M. Wade, malgré les coups bas reçus et les trahisons vécues durant ces joutes électorales, de la part de nos supposés partenaires, la coalition Jotna a toujours tenu à « œuvrer pour l’unité de l’opposition et garder une posture républicaine ».



Cependant, poursuit-il, l’opposition de par ses « actes et son attitude, a montré qu’elle était ni dans les dispositions, ni dans une volonté sincère d’œuvrer ensemble à résoudre le problème des Sénégalais ».



A en croire Moustapha Wade, cette opposition veut créer les « conditions d’instabilité politique et sociale à travers un vaste mouvement de manipulation des masses qui n’a d’autres finalités que de mettre le pays dans une situation de chaos ».



« Nous n’avons aucune position par rapport au troisième mandat »



D’après lui, au vu de ce contexte et de la volonté des leaders de la coalition Jotna d’œuvrer pour un « développement endogène et inclusive du pays dans la sérénité, la conférence des leaders a décidé lors de son assemblée générale tenu le mercredi 22 février 2023 de soutenir le Président Macky Sall dans ses actions à la tête de l’Etat du Sénégal », a soutenu le président de la Coalition Jotna.



Pour M. Wade, le Président Macky Sall de par ses « actions ses réalisations, mais également son leadership pour le développement du Sénégal, demeure la personne idoine pour mener notre pays vers l’émergence dans la discipline », a-t-il laissé entendre.



Répondant sur la question du troisième mandat, Moustapha Wade a, pour sa part, indiqué que la Coalition n’a pas encore pris de position.



« Nous n’avons aucune position par rapport au troisième mandat parce que nous ne savons même pas s’il y aura troisième mandat ou pas. Au niveau de la coalition Jotna nous sommes très pragmatiques. Nous ne voulons pas être plus royalistes que le roi, le Président Macky Sall le jour où il dira sa position par rapport au troisième mandat, la coalition va donner une position très claire », a fait savoir le président de la Coalition Jotna.