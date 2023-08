Présidentielle 2024 : Mansour Faye revient sur sa candidature rejetée par Macky Sall

Le ministre des Transports, Mansour Faye, par ailleurs, beau-frère du chef de l’Etat, est revenu sur sa candidature rejetée par le président Macky Sall, lors de la réunion entre les responsables de BBY au Palais la semaine dernière. Il a fait savoir que des Sénégalais ont souhaité le voir devenir candidat.



« Quand le président de la république a décidé de se retirer de la course à la présidentielle, il avait demandé à ceux qui étaient intéressés de se manifester (…). C’est lors de la réunion convoquée jeudi que j’ai eu connaissance de l’identité de tous les candidats déclarés ou supposés », a dit M. Faye, dans une interview avec L’Observateur.



En ce qui le concerne, Mansour Faye a fait savoir que des Sénégalais ont manifesté leur volonté de le voir présenter sa candidature. « Je ne l’avais pas dit parce que je suis un militant discipliné. On avait donné au président Macky Sall carte blanche, pour effectuer le choix du candidat, j’étais dans la dynamique que le candidat qu’il aura choisi serait le mien ».



Revenant sur sa candidature rejetée, Mansour Faye dit avoir appris à travers la presse, une certaine manipulation au sujet d’un candidat qui serait celui de la belle-famille présidentielle. Ce qui lui a fallu anormal et il ne pouvait pas rester sans rien faire. « J’ai donc annoncé ma candidature devant le président de la République et devant les autres leaders de la coalition ».



Mais cette candidature a été très vite rejetée par le président Macky Sall qui lui a dit qu’il avait assez de problèmes pour qu’il en rajoute. « Il m’a demandé de retirer ma candidature. Je me suis abstenu et je me suis gardé de prendre la parole ».