Présidentielle 2024 : PDS Guédiawaye apporte son soutien à Amadou Ba

À Guédiawaye, la fédération départementale du PDS compte apporter son soutien au candidat de Benno Bokk Yaakaar (BBY), Amadou Ba. Selon « L’Observateur », les libéraux de la banlieue dirigés par Ndiogou Malick Dieng ont officialisé leur engagement hier jeudi, au cours d’une délégation de presse faite dans leur siège.



Ladite fédération a justifié ce choix porté sur Amadou Ba : «en tant que formation politique expérimentée, ayant traversé des situations difficiles et toujours faisant preuve de maturité politique et optant pour le sens de la responsabilité historique, la conscience historique nous oblige à réfléchir avec raison et sans émotion, car le Sénégal se trouve dans une situation qui mérite d’être analysée avec lucidité, persévérance et sérieux ».



« Le Sénégal est au bord de la pente de l’abîme. Nous n’avons pas le droit de nous taire. L’histoire nous oblige à prendre notre responsabilité. Nous voulons la paix, la stabilité du pays, parce que nous n’avons pas de candidat », a-t-elle indiqué.