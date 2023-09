Présidentielle 2024: Serigne Moustapha Sy demande à ses fidèles de se tenir prêt et annonce un plan pour porter Sonko

C'est l'un des hommes religieux les plus scrutés et son discours est l'un des plus attendus du Gamou. Le responsable moral des Moustarchidines n'a pas dérogé à la règle. Serigne Moustapha Sy a anticipé sur sa déclaration du lendemain de Maouloud pour demander à ses fidèles à se tenir prêts pour la Présidentielle de 2024.



Le marabout a également indiqué qu'il y a plusieurs actes posés par le régime en place pour bloquer Ousmane Sonko, mais ils ne savent pas que je peux porter Ousmane Sonko."



Ce jeudi, Serigne Moustapha Sy doit également faire une déclaration pour décliner les grandes lignes de son programme pour les échéances électorales à venir.