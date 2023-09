Présidentielle 2024: Thierno Alassane Sall annonce sa candidature

Le député et leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024.



« Il est temps que le Sénégal devienne l'usine de l’Afrique de l’Ouest, en entrant de plain-pied dans l'ère du numérique pour révolutionner nos façons de produire, de nous soigner, de commercer. Le Sénégal sera un modèle des bouleversements féconds que la Révolution numérique peut créer en Afrique et ailleurs. Nous ferons du Sénégal l'Académie de l’Afrique de l’Ouest », a dit M. Sall.



« Nous ferons du Sénégal la clinique où l’Afrique de l’Ouest viendra se soigner. Pour cela, il faudra repenser notre modèle d'éducation nationale, à travers des écoles et daaras modernes qui préparent nos jeunes à une vie de compétition mondiale, sans renier nos valeurs. La corruption et la mauvaise gouvernance doivent être éradiquées. Sans cela aucun développement n’est possible. Ce sera, là, notre priorité », a-t-il ajouté.



Le député a estimé qu’il est venu le temps pour le Sénégal de réaffirmer sa grandeur, de construire une République des Valeurs et de libérer le potentiel de la Sénégalaise et du Sénégalais. « C'est pour tout cela, pour le Sénégal que j’aime profondément et que je souhaite réenchanter, que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024 », a-t-il annoncé.



Thierno Alassane Sall a tenté d’emblée de rassurer les Sénégalais en soutenant qu’il n’a « jamais failli » à son devoir de servir ses concitoyens, en luttant contre la corruption et le détournement de deniers publics.