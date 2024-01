Présidentielle 2024: Thierno Alassane Sall propose la mise en place d'un cadre de l'opposition

Le président du parti République des valeurs (RV), Thierno Alassane Sall a passé l'étape des parrainages après passage au second tour. Mais pour l'opposant, « il est indéniable que le système de parrainages actuel manque de transparence et de sincérité ». D’ailleurs rappelle-t-il, cette contestation lui avait valu « une garde à vue en 2018 ».



De l’avis de l’ancien ministre de l’Energie : « une réforme impérative s'impose à l'issue de cette élection présidentielle, afin de restaurer l'équité et la confiance dans notre processus démocratique. Les institutions de notre pays sont affaiblies ».



La République qu’il considère « presque à terre. Les citoyens sont désespérés par les micmacs du régime. Les candidats de l'opposition, qui sont sortis de ce système de parrainages, doivent endiguer, en février, la décadence ».



C’est pourquoi Thierno Alassane Sall propose « la mise en place d'un cadre de l'opposition pour la reconstruction nationale, avec une charte commune de gouvernance démocratique, signée solennellement devant nos concitoyens. Le mot d'ordre, pour cette élection présidentielle doit être : À bas la mauvaise gouvernance ! »