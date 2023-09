Présidentielle 2024 : des nouveautés apportées sur le fichier des parrainages

Certains mandataires de partis politiques, coalitions ou mouvements étaient convoqués ce vendredi 29 septembre 2023, à la Direction générale des élections (DGE) pour une "séance de remise et d'information de ces fiches de collecte des parrainages". Certains candidats indépendants, d'autres accompagnés de leurs coordinateurs ou mandataires sont venus s'enquérir de la situation.

Au sortir de la séance, certains coordonnateurs des partis ou coalition ont noté des nouveautés sur le fichier du parrainage.

"La nouveauté cette année c'est surtout le discriminant qui a changé. Ce n'est plus la taille maintenant c'est la date d'expiration de la carte d'identité. Ils nous ont demandé deux éléments à savoir une lettre signée par le candidat à la candidature désignant le mandataire national et une deuxième lettre concernant le coordinateur national et 14 délégués régionaux", a annoncé Massene Papa Gueye, mandataire national coalition pour un Sénégal nouveau de Mame Boye Diao.

Qui ajoute: " Ce qui veut dire un parti, un

candidat ou une coalition qui veut se présenter doit avoir ces deux documents là. Être représenté dans les 14 régions du Sénégal par des délégués et avoir un coordinateur pour le parrainage".

Le mandataire national du mouvement Mimi 2024 se réjouit de la réunion qui s'est tenue avec la DGE. Sidy Bara Fall est revenu sur les autres innovations.

" Il y a le fait que sur la fiche des numéros d'identification de la carte CEDEAO ce qui ne figurait pas sur la fiche des élections passées. Comme on dit, c'est une nouveauté qui ne nous crée aucun problème. L'essentiel a été une réunion sereine et nous espérons que durant tout le processus, nous aurons ces types de réunion", a-t-il fait savoir.

Concernant une autre innovation sur le fichier de parrainage. Il y aura une "numérotation qui poursuivra le candidat durant tout le processus électoral. C'est que le candidat ne peut pas utiliser les fiches d'un autre candidat", a soutenu Boubacar Diedhiou, candidat à la candidature à la présidentielle de 2024.

Pour Massene Papa Gueye, l'autre élément c'est qu'ils ont fixé la caution à 30 millions FCFA. " Tout candidat à l'obligation de payer ces 30 millions à la Cdc avant le 11 décembre. Une fois cette caution payée, vous allez avoir une attestation à partir de là, vous allez prendre votre quitus fiscal et votre nombre de parrains que vous avez la possibilité de déposer au niveau du Conseil constitutionnel entre le 11 et le 25 décembre. Et une fois au Conseil constitutionnel, on va procéder à un tirage qui permettra au candidat d'avoir un numéro qui va le suivre durant tout le processus", a fait savoir le mandataire national coalition pour un Sénégal nouveau de Mame Boye Diao.

A noter que la campagne de collecte des parrainages s’est ouverte le mercredi 27 septembre. Elle va durer deux mois, le temps, pour les candidats d’engranger le soutien d’au moins 0,6 % du fichier électoral, ou bien de recueillir suffisamment de parrainages d’élus, soit 13 députés ou 120 maires et présidents de conseil départemental.

La course à la présidentielle est officiellement lancée ce vendredi. Les candidats ou leurs mandataires recevront le modèle de la fiche de parrainage, étape incontournable avant à l’élection de février 2024.