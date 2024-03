Présidentielle 2024 : la déclaration de Thierno Alassane Sall après son vote

Le candidat à la présidentielle Thierno Alassane Sall a accompli ce dimanche 24 mars, son devoir citoyen au centre de vote El Hadji Ba de Thiès. Le leader de la Coalition « TAS » 2024 se réjouit du déroulement du scrutin et appelle les Sénégalais à venir voter en masse.



« Aujourd’hui, on ne voit pas de tensions particulières parce que les gens sont sortis. C’est un jour de rendez-vous des Sénégalais avec leur propre histoire. On leur demande de sortir en masse de voter dans la tranquillité et d’indiquer très clairement ce qu’il souhaite dire et de montrer au peuple que c’est à eux que revient la dernière parole », a confié Thierno Alassane Sall après son vote.



Il ne note aucune difficulté particulière et se réjouit du bon déroulement du scrutin.