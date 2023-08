Présidentielle 2024 : la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales en cours

Après son arrestation et la dissolution de son parti, l’opposant Ousmane Sonko est en voie d’être rayé des listes électorales. D’après le journal L’Observateur, cette radiation est la conséquence de la condamnation prononcée le 1er juin 2023 dans l’affaire Sweat Beauté dans laquelle il a été condamné à 2 ans de prison par contumace.



Conformément aux dispositions du Code électoral en son article L29, cette condamnation lui fait perdre son éligibilité. Cet article stipule que : « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime (…) ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessous sous réserve des dispositions L28, ceux qui sont en état de contumace (…) ».



Des confidences faites à nos confrères de L’Observateur renseignent que l’application de la loi fait suite à la transmission par le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall, du jugement dans l’affaire dite sweat beauté. La chancellerie a envoyé au ministère de l’Intérieur, depuis environ trois semaines, la liste des personnes dont la condamnation a des conséquences sur leurs droits civiques. Et le bordereau, figurait Ousmane Sonko.