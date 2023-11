Présidentielle 2024 : un nouveau front de l’opposition en gestation pour enterrer Yewwi et le F24

Dr Abdourahmane Diouf l’avait annoncé dimanche lors de l’émission Grand Jury de la RFM. Un nouveau Front contre le régime de Macky Sall est en gestation. Il s’agit du Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (FITE).



Ce front regroupe plus d’une trentaine de candidats dont les anciens Premiers ministres de Macky Sall, Aminata Touré et Abdoul Mbaye, il y a quelques jours. Il va décréter la mort de la coalition Yewwi Askan Wi et de la plateforme F24 qui étaient créées par des partis politiques, coalitions et mouvement de la société civile.