Présidentielle au Cameroun: les douze candidats en lice

Akere Muna Fils de l'ancien Premier ministre Salomon Muna, natif du département de la Momo, dans la région anglophone du Nord-Ouest, Akere Muna fut bâtonnier des avocats du Cameroun et président de l'ONG Transparency International Cameroon. Candidat du parti Univers, il s'est investi dans le dossier Glencore pour dénoncer l'absence d'enquêtes et de poursuites au Cameroun après les aveux de multinationale minière qui a été condamnée pour des pots-de-vin versés à de hauts fonctionnaires camerounais et dans d’autres pays. Au mois d'août, sa requête en inéligibilité contre Paul Biya a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Akere Muna y dénonçait « l'état de dépendance » dans lequel se trouve, selon lui, le chef de l'État de par son âge et son état de santé.