Présidentielle au Gabon: «Les résultats n'ont été signés par aucun procès-verbal»

Au Gabon, on en sait un peu plus sur la controverse au sein du Centre gabonais des élections (CGE) après le scrutin du 26 août. Le président du CGE avait annoncé Ali Bongo vainqueur après un vote controversé et des accusations de fraude. Suite à cette annonce, un coup d'État l'a fait chuter et les responsables du CGE ont été arrêtés. Ils ont finalement été relâchés mais restent accusés d'avoir été complices de manipulations électorales. Pour la première fois, un de ces responsables témoigne : Christelle Koye, l'une des vice-présidentes de l'institution pour le compte de l'opposition.

RFI

