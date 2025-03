Présidentielle au Gabon: les recours de quatre candidats validés, celui de Jean-Rémy Yama rejeté

Fin du suspens au Gabon pour les candidatures à l'élection présidentielle du 12 avril. La cour constitutionnelle a validé, vendredi 21 mars, les recours de quatre candidats. Ils viennent s'ajouter aux quatre autres déjà connus, dont le le chef de la transition, le général Oligui Nguema. Ils seront donc huit en lice, mais pas Jean-Rémy Yama, qui reste à quai.



La cour constitutionnelle du Gabon a donné droit aux requêtes de Thierry Yvon Michel Ngoma, Alain Simplice Boungoueres, Zenaba Gninga Chaning et Axel Stophène Ibinga Ibinga. Ils n'avaient pas passé l'écueil de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER), qui fait partie du ministère de l'Intérieur. Mais la cour les a repéchés, au contraire d'autres requérants, dont Jean-Rémy Yama.



L'ancien leader syndical, ex-prisonnier libéré juste après le renversement d'Ali Bongo, n'avait pu produire à temps le certificat de naissance d'un de ses parents, prouvant ses origines gabonaises. Finalement, après mobilisation de sa famille, celui de sa mère avait pu être retrouvé et joint au recours. Mais son dossier a tout de même été recalé, et il ne pourra prendre part à l'élection présidentielle gabonaise programmée le 12 avril.



Jean-Rémy Yama dénonce un deux poids-deux mesures, car selon lui, la cour constitutionnelle n'a même pas pris en compte ce document, alors que d'autres candidats ont vu leurs pièces complémentaires validées.