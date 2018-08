Présidentielle au Mali: 36000 hommes déployés pour sécuriser les bureaux de vote

6 000 hommes supplémentaires seront déployés sur l'ensemble du territoire, indique le ministère de la Défense, en plus des 30 000 déjà mobilisés pour le premier tour. Ce dispositif reste composé de policiers, gendarmes et militaires maliens. Des membres des groupes armés, impliqués dans l'accord de paix d'Alger et forces étrangères participent aussi à la sécurisation.



« Des survols aériens de l'armée de l'air sont également prévus si les conditions climatiques nous le permettent », explique un conseiller du ministre de la Défense. « L'objectif est de faire baisser ce chiffre de 871 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir il y a 15 jours », poursuit-il.



Car, malgré cette mobilisation des forces de sécurité, une série d'attaques ont été signalées pendant le premier tour. Essentiellement au centre du pays, dans la région de Mopti. Dans cette zone où prolifèrent des groupes armés terroristes, du matériel électoral avait été brûlé ou volé, des agents électoraux menacés ou violemment molestés.



Au nord également, dans la région de Tombouctou, plus d'une cinquantaine de bureaux n'ont pas pu ouvrir selon le ministère de l'administration du territoire. Ailleurs, le vote a été parfois perturbé comme à Aguelhok dans le nord-est, où des obus ont été tirés à proximité d'un centre de vote, sans faire de victimes.



Quel rôle peut jouer la Cédéao ?



Certains au Mali auraient aimé voir la Cédéao participer à la sécurisation des zones du centre du pays notamment à l'occasion de ce second tour. Pour Abdou Cheaka Touré, représentant spécial de la Cédéao au Mali, il est impossible de répondre à cet appel. « La sécurisation des opérations électorales relève de la compétence exclusive du Mali, explique t-il à RFI. La Cédéao a envoyé une mission d’évaluation sécuritaire il y a un mois de cela, nous avons pu constater au premier tour que, en dépit de nos craintes, nous pouvons dire que la situation s’est déroulée un peu plus calmement qu’on ne le craignait».



Et il se veut confiant pour le second tour. « Le gouvernement et le Premier ministre en personne nous ont rassurés pour le deuxième tour: il y aura un renforcement de ce dispositif par un renforcement aussi de l’effectif des services de sécurité dans certaines zones de vulnérabilité extrême, au point de vue strictement sécuritaire. Il y a des raisons d’espérer que les choses se passent un peu mieux ».