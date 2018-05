Présidentielle de 2019 : Habib Sy annonce sa candidature et accuse Macky Sall de plagiat

»

L'ancien maire de Linguère a déclaré sa candidature dans la course pour la succession de Macky Sall. «Je suis blanc comme neige. Je n'ai jamais usé de l'argent du pays pour faire quoi que ce soit et, je défie quiconque de prouver le contraire », a avancé Habib Sy.



L’ancien haut cadre de l’Administration sénégalaise a sauté sur cette occasion pour accuser le Président Macky Sall de plagiat. «Je constate que Macky Sall est en train de me voler certaines idées. A l’époque, un cadre de l’Alliance pour la République (Apr) avait lu mon projet de société et m’a dit qu’il lui paraissait tellement intéressant qu’il allait le publier dans leur site».







Le leader du mouvement «Espoir et Modernité Yaakaar bu Réew mi, Habib Sy annonce sa candidature pour la Présidentielle de 2019. Selon l’ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, c’est pour solutionner les crises dans différents secteurs que traverse le Sénégal.