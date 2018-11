Présidentielle de 2019 : «Nous sommes prêts» -El Hadj Kassé

Les coalitions soutenant le candidat Macky Sall sont en plein dans l’élaboration de la stratégie pouvant permettre à leur leader de passer dès le premier tour à l’élection présidentielle de 2019. C’est dans cette optique que son Pôle communication s’est réuni mardi pour affuter ses armes pour se faciliter la tâche.



A en croire le coordonnateur dudit pôle, El Hadj Kassé, cette opération s’avère d’autant plus facile que Macky Sall regroupe autour de lui de nombreuses coalitions, en plus de Benno Bokk Yakaar « qui est la plus grande coalition de l’histoire politique du Sénégal» et des personnalités indépendantes qui affluent pour le soutenir.



Selon lui, avec un bilan aussi élogieux que celui de leur candidat, cette tâche s’annonce aisée. Quant à leur ligne de communication, M. Kassé l’annonce «courtoise mais ferme, parce que c’est le discours pour le Sénégal, pour l’avenir du Sénégal, pour les jeunes du Sénégal…»



Se sentant «prêts», El Hadj Kassé invite l’opposition à un débat d’idées autour des programmes des uns et des autres, mais aussi de leurs réalisations.