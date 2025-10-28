Présidentielle en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara largement vainqueur, selon les résultats provisoires

Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d’Ivoire depuis 2011, est donné très large vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2025 avec 89,77 % des voix, selon des résultats globaux provisoires communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI) ce 27 octobre. Le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs après une période de contentieux électoral.



« Alassane Ouattara, 89,77 % ! » Et le président de la Commission électorale indépendante (CEI) annonça « le coup KO » du chef de l’État au premier tour de la présidentielle ivoirienne 2025. Même s’il s’agit encore de résultats non définitifs, celui qui dirige la Côte d’Ivoire depuis 2011 fonce vers un quatrième mandat à la tête du pays, après ses réélections en 2015 et en 2020. Ce lundi, la CEI a en effet indiqué qu’Alassane Ouattara, 83 ans, devance très largement ses quatre adversaires : Simone Ehivet du Mouvement des générations capables (2,42 %), Jean-Louis Billon du Congrès démocratique (3,09 %), l’indépendant Ahoua Don Mello (1,97 %), et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix (1,15 %).



Un peu plus tôt, dimanche soir, Jean-Louis Billon avait déjà adressé à Alassane Ouattara « [s]es félicitations pour sa réélection » Commission électorale indépendante. Il arrive en tête avec 89,77 % des voix. Parmi ses adversaires, Jean-Louis Billon a reconnu sa défaite avant même la fin de la proclamation des résultats, tout en affirmant que « le processus n’a pas été exempt d’irrégularités » et pointant « un très faible taux de participation, particulièrement dans certaines régions ».