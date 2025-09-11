Présidentielle en Côte d’Ivoire: l’ex-chef de l’État Laurent Gbagbo a reçu d'autres opposants

Cette rencontre s’est passée à huis clos, au cabinet de l’ancien président de Côte d’Ivoire, à Cocody.



Laurent Gbagbo a reçu son ancien Premier ministre (2000-2003), Pascal Affi N’Guessan, avec lequel il est en froid. « Nous sommes dans le même bateau », affirme ce dernier, pour justifier cette rencontre.



En effet, la candidature du président du Front populaire ivoirien (FPI) a également été jugée irrecevable, car, le Conseil Constitutionnel estime qu’il lui manque près de 20 000 parrainages.



« Prise de contact »

Laurent Gbagbo a ensuite reçu la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), représentée notamment par Noel Akossi Bendjo, le vice-président du PDCI-RDA.



L’ancien chef de l’État a enfin échangé avec un responsable du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) de Guillaume Soro, qui vit en exil.



« Il s’agissait d’avantage d’une première rencontre de prise de contact », affirme un des participants, qui n’a pas dévoilé le contenu des échanges.



D’autres rencontres de ce type devraient être programmées à nouveau.