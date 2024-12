Présidentielle en Côte d'Ivoire: l'ex-première dame Simone Ehivet désignée candidate par son parti

Plusieurs centaines de sympathisants du MGC sont rassemblés sous des tonnelles – un seul but : soutenir Simone Ehivet, à l’image de ces deux militants.



« C'est une femme battante. Elle a fait ses preuves pour la République de Côte d'Ivoire aux côtés de son ex-mari. Il faut qu'elle accède au pouvoir pour que le monde entier sache aussi que les femmes savent diriger », affirme le premier. « Elle a des bonnes idées. Et ces idées-là, on veut qu'elle les mette au service de la Côte d'Ivoire », enchaîne le second.



Après plusieurs heures d’attente, la candidate apparaît enfin. À ses côtés, à la tribune, des cadres de l’opposition : un vice-président du PDCI-RDA, ou encore le chef du Cojep, Charles Blé Goudé, actuellement inéligible.



Souveraineté alimentaire, industrialisation

« Je vous parle avec le cœur », a lancé la candidate du MGC. Dans son discours d’une demi-heure, Simone Ehivet va présenter ses priorités : la réconciliation nationale à travers une amnistie, la souveraineté alimentaire, l’industrialisation, ou encore l’instauration de services militaire et civique obligatoires.



Face à la presse, Simone Ehivet évoque la campagne présidentielle à venir. « Je suis sûre que d'ici à l'élection, il y aura des rapprochements qui se feront. » Concernant une alliance avec Laurent Gbagbo, elle déclare : « C'est une personnalité politique. On discutera si la chose est possible. »