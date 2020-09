Présidentielle en Guinée: Alpha Condé face à une opposition divisée

Cette présidentielle intervient après plusieurs mois de contestation menée par la société civile et l’opposition contre un troisième mandat du président sortant. Les deux parties contestent la nouvelle Constitution adoptée récemment. Seulement, à l’approche de cette échéance, l’opposition ne parle plus d’une seule voix.



Limiter le nombre de mandats ?



Le nœud des débats porte sur la limitation du nombre de mandats du chef de l’État. Le président sortant, Alpha Condé, 82 ans, a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Le professeur Alpha Condé et ses soutiens estiment que la nouvelle Constitution, adoptée en cours d’année, remet les compteurs à zéro.



« À partir du moment où le peuple souverain s’est exprimé dans les urnes lors des élections couplées, législatives et référendaires (de mars 2020), il n’est plus question de revenir sur ce débat », estime Papa Koly Kourouma, le porte-parole de la Codecc (Convention nationale de la coalition démocratique pour le Changement dans la continuité), une coalition de partis favorables au président.