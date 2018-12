Présidentielle en RDC: Pourquoi les électeurs se méfient du vote électronique ?

Tout au long de la campagne, l'utilisation de ces machines de vote électronique pour la première fois a été une source majeure de conflits.



Felix Tshisekedi, l'un des leaders de l'opposition en lice pour la présidence, a fait part de ses préoccupations concernant les machines de vote électronique.



L'autre principal groupe d'opposition, dirigé par Martin Fayulu, a même menacé de boycotter le scrutin.



L'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, a récemment mis en garde la RDC contre l'utilisation de machines de vote électronique lors d'une réunion du Conseil de sécurité - et de s'en tenir à la "méthode de vote fiable, éprouvée, transparente et facile à utiliser" des bulletins de vote papier.



Les élections en RDC ont longtemps été un cauchemar logistique et les précédentes élections ont été entachées de graves irrégularités.



Il y a 46 millions d'électeurs qui votent pour 34 900 candidats en lice pour 500 sièges nationaux et 715 sièges provinciaux ; 21 candidats à l'élection présidentielle dans 21 100 centres de vote, à travers cet immense pays, essentiellement rural.



La commission électorale prévoit de déployer au moins 105 000 machines de vote électronique, fournies par la société sud-coréenne Miru Systems.



Des machines de vote électronique semblables ont été utilisées en Belgique, au Brésil, en Inde, en Namibie et au Venezuela.



Mais c'est la première fois que cette machine est utilisée, ce qui fait craindre qu'elle ne soit pas testée dans un scénario électoral.