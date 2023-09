Présidentielle en RDC: convocation du corps électoral sur fond de contestation

C’est avec un optimisme affiché que le président de la Céni, Denis Kadima a pris la parole lors de la cérémonie de convocation du corps électoral, ce vendredi.



Il est revenu sur le travail de la Commission : « Nous aspirons aussi bien avec humilité qu'avec détermination à être un modèle de gestion électorale. »



Prochaine étape désormais, celle des candidatures pour la magistrature suprême. Le bureau chargé de les enregistrer doit ouvrir le 9 septembre et sera installé dans les locaux mêmes de la Céni, en plein coeur de la capitale congolaise. Les candidats auront jusqu'au 8 octobre pour compléter leur dossier.



Une nouvelle étape s'ouvre alors qu’il y a toujours des contestations concernant ce processus électoral, du côté de l’opposition mais aussi de la société civile. Des tensions autour du fichier électoral dont plusieurs acteurs demandent qu’il soit de nouveau audité.



L’opposant Martin Fayulu en a fait une condition pour tout dépôt de candidature aux scrutins de fin d’année. Scrutins d’ores et déjà boycottés par le camp de l’ancien président, Joseph Kabila.



Toujours selon le calendrier de la Céni, la campagne électorale débutera le 19 novembre pour la présidentielle et la députation nationale et provinciale.