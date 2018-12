Présidentielle en RDC: le message fort du nouvel archevêque de Kinshasa

Pour son premier Noël en tant qu'archevêque métropolitain de la capitale Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu a d'abord dressé un tableau très sombre de la situation en République démocratique du Congo (RDC).



«Est-ce excessif d'affirmer que le Congolais est en exil sur sa propre terre ? a-t-il demandé. Que d'humiliations et de manques de nécessaire vital, que du mépris de la dignité de la personne humaine et de ses droits les plus fondamentaux».



Pour lui, les élections ne devraient pas se dérouler au-delà de la nouvelle date du 30 décembre. Et pour préserver la paix, les résultats de ces scrutins devront être crédibles.

L'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, le 24 décembre 2018 pour la messe de la Nativité.



«Une publication de ces résultats qui ne refléteraient pas la volonté du peuple exprimée dans les urnes serait travailler à l'anéantissement de la paix dans notre pays», a poursuivi le prélat sous les applaudissements.



Monseigneur Fridolin Ambongo a également prêché la non-violence mais pas « une paix naïve », selon ses mots.



L'Eglise catholique va déployer 41 000 observateurs pour ces élections, soit la plus grande mission d'observation électorale présente dans le pays.