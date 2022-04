Présidentielle française: Emmanuel Macron appelle au rassemblement pour le second tour

Au QG d'Emmanuel Macron, porte de Versailles à Paris, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont été accueillis avec satisfaction et soulagement. Selon les dernières estimations, le président sortant devance la candidate du Rassemblement national avec 27,4% des voix contre 24,9%. « Et un, et deux, et cinq ans de plus ! », scandent déjà ses partisans.



Le président-candidat est en tête, mais sans grande réserve de voix. Alors Emmanuel Macron met en garde. « Ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe », lance-t-il. Après avoir fait applaudir tous ses adversaires éliminés, il tend donc la main à tous les électeurs. « J'invite solennellement tous nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. »



« La campagne doit aller vers la gauche »

Pour ce militant interrogé par notre envoyé spécial Anthony Lattier, il est urgent de s'adresser aux électeurs de gauche. « Maintenant, la campagne doit aller vers la gauche pour récupérer ces fameuses voix. Il y a eu trop d'ouvertures à droite qui à mon avis lui ont fait un petit peu défaut », analyse-t-il.