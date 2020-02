Présidentielle ivoirienne: la caution des candidats désormais fixée à 50 millions FCFA ?

La signature du document final sur le code électoral a été reportée à une date ultérieure, en raison de l’absence des poids lourds de l’opposition que sont, le PDCI-RDA et la plateforme Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS).



Ce vendredi, selon le site d'information koaci, des points d’accord ont été trouvés entre l’opposition et le gouvernement en ce qui concerne la caution, le financement des candidats et le parrainage.



Ainsi, la somme de 50 millions de FCFA a été retenue, contre celle de 250 millions de FCFA proposée par le RHDP, pour la caution de chaque candidat à la présidentielle de 2020, soit une augmentation de 30 millions de FCFA par rapport aux élections de 2015.



Le gouvernement aurait aussi donné son accord pour financer les candidats et sur la question du parrainage, il s’agira de 2% des électeurs par région.