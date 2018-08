Présidentielle malienne: tous les résultats provisoires par candidat

Après les opérations de centralisation, les résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018 sont finalement tombés. Ils étaient 24 candidats au départ et ils ne sont plus que deux. Le second tour de la présidentielle malienne opposera donc, logiquemen t Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, au chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé.



Les résultats provisoires publiés par le ministère de l'Adminitration territoriale



IBK 41,32

Aliou 7,9

Choguel 2

Harouna 1,7

Guindo 3,8

Mamadou Sidibe 1,6

Soumaïla 17,8

Dramane Dembélé 0,5

Moussa Sunko 0,9

CMD 7,4

Modibo kone 2,8

Daba 0,7

Diarra 1,2

Bathily 0,5

Mamadou Traore 0,4

Modibo sidibe 1,4

Hamadoun Toure 0,5

Kadjoké 0,9

Adama koné 0,8

Kalifa 1,2

Djenebou 0,3

Mariko 2,3

Tall 0,6