Présidentielles au Malawi: l'ex-président Chakwera reconnaît sa défaite et félicite Peter Mutharika

Dans une allocution télévisée, Lazarus Chakwera a salué le travail de la Commission électorale tout en demandant que les irrégularités relevées dans certaines circonscriptions soient examinées de manière « complète et transparente ». « Peter Mutharika dispose déjà d’une avance insurmontable », a-t-il reconnu.



J'ai appelé le professeur Peter Mutharika pour le féliciter de sa victoire historique et lui souhaiter un plein succès dans son prochain mandat en tant que septième président de la République du Malawi.



D’après les chiffres provisoires, Peter Mutharika recueillait plus de 60% des suffrages, contre environ un tiers pour Chakwera. Une victoire écrasante, ouvrant la voie à son retour au pouvoir, cinq ans après son départ de la présidence. Selon les résultats officiels, tombés plus tard, 56,8% des électeurs se sont en fait portés sur lui. Le président sortant a obtenu 33% des bulletins de vote déposés le 16 septembre, selon la Commission électorale.



« Transfert pacifique du pouvoir »

Pasteur évangélique de 70 ans, Lazarus Chakwera était arrivé au pouvoir, dans ce pays d'Afrique australe, après l’annulation du scrutin de 2019. Il a promis un transfert pacifique du pouvoir, malgré un mandat marqué par de grandes difficultés économiques : plus de 70% des habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour, selon la Banque mondiale, un facteur qui a sans doute pesé sur les électeurs.