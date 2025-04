Prévision météo : l’Anacim alerte sur un vent fort sur la côte et des pluies faibles à l’Est

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie ( ANACIM ) annonce, dans sa prévision à courte échéance valable du 18 au 21 avril 2025, « un temps instable dans plusieurs zones du pays, accompagné de fortes chaleurs et d’une alerte au vent fort sur le littoral à partir de dimanche soir. »Selon l’agence, durant les prochaines 24 à 48 heures, des pluies faibles sont attendues dans les régions orientales, notamment à Kédougou, Bakel et Tambacounda. Sur le reste du pays, un ciel passagèrement nuageux à couvert prédominera, surtout sur la moitié nord. Saint-Louis, Linguère, Louga et Podor pourraient également enregistrer quelques gouttes de pluie.D’ici 72 heures, le ciel restera majoritairement nuageux sur l’ensemble du territoire, avec de faibles possibilités de précipitations persistant sur Saint-Louis et Podor.Une forte sensation de chaleur est prévue à l’intérieur du pays, notamment dans le Sud-est, le Centre et le Nord-est, avec des températures maximales journalières oscillant entre 41 et 44°C. En revanche, le littoral bénéficiera d’un temps « plus doux et plus clément. » Les nuits et matinées resteront également chaudes dans les régions de l’Est, alors que la visibilité pourrait être légèrement réduite en raison de poussières en suspension, principalement à l’est du pays.L’ANACIM met en garde contre un vent fort qui soufflera sur l’ensemble de la côte sénégalaise à partir de ce dimanche 20 avril à 21h. « Ce vent de secteur Nord pourrait atteindre une vitesse de 40 km/h, perturbant potentiellement les activités en mer et les déplacements le long du littoral.Les vents dominants durant cette période souffleront de divers secteurs avec des intensités faibles à modérées sur l’ensemble du pays. »Les autorités invitent les populations, notamment les personnes vulnérables et les usagers de la mer, à la vigilance face à la chaleur intense et aux risques liés aux vents côtiers. Il est également recommandé de limiter les activités physiques en journée, de s’hydrater régulièrement et de se tenir informé de l’évolution de la situation météorologique.