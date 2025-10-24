Prévisions météo : chaleur persistante et faibles pluies attendues dans le Sud

Le temps restera globalement ensoleillé sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 24 heures, selon les prévisions publiées ce vendredi par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Cependant, des risques de pluies faibles sont signalés à Kédougou, avec de possibles extensions de pluies fines sur la Casamance et le Centre-sud au cours de la nuit.



La chaleur humide continuera de dominer à l’intérieur du pays, notamment dans les régions du Nord, du Centre et de l’Est, où les températures maximales journalières atteindront entre 37°C et 41°C.



Les vents souffleront du secteur Ouest à Nord-Ouest sur la moitié Nord, et d’Ouest à Sud sur les zones méridionales, avec une intensité faible à modérée.



Les services météorologiques recommandent de se protéger du soleil, de s’hydrater fréquemment et de limiter les déplacements en cas d’orage. L’ANACIM invite également les populations à éviter de s’abriter sous les arbres et à sécuriser les objets exposés au vent.





