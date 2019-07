Princes du Golfe: les dessous d’un conflit géopolitique sur Arte

La chaîne propose de revenir sur les tensions entre le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.



Arte diffuse un documentaire géopolitique sur les tensions entre le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ou comment ces pays ultra-riches abordent l’avenir, entre alliances, coups bas et milliards de dollars.



Ils sont trois, dont deux arrivés au pouvoir après le «printemps arabe». Mohammed Ben Salmane (surnommé MBS), 34 ans, prince héritier et vice-Premier ministre d’Arabie saoudite depuis 2017. Lui est très amateur de jeux vidéo. Et Tamim Ben Hamad, émir du Qatar depuis 2013. Ce passionné de sport accueillera le Mondial de football en 2022. Mohammed Ben Zayed (MBZ), 58 ans, est le prince héritier d’Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. Ils forment un triangle politico-économique qui influence tout le golfe Persique.





«Cette région est devenue riche depuis le choc pétrolier de 1973, explique Caroline Piquet, historienne à la Sorbonne. Le changement a été brutal, et les dirigeants qui se sont affirmés dans les années 2010 représentent une nouvelle génération qui n’a pas connu la vie dans le désert mais l’opulence.» Or, ces dirigeants savent que les ressources pétrolières sont limitées, et ils n’ont d’autres moyens que d’attirer les capitaux et les investisseurs étrangers. «Une politique de surenchère a été mise en place, poursuit Caroline Piquet. C’est à qui investira le plus dans les musées, la culture, qui sera le plus engagé dans l’effort de modernisation.»



Mais MBS et MBZ reprochent à l’émir du Qatar sa collusion avec les Frères musulmans et les terroristes. Notamment parce que le Qatar partage un forage pétrolier avec l’Iran. «Pour les Saoudiens, l’Iran est la menace. Ils veulent conquérir tous les lieux saints des musulmans, nous sommes leur cible prioritaire», a ainsi déclaré MBS. «Leur vrai point de rupture dans la région a été le “printemps arabe”, analyse la politologue Fatiha Dazi-Héni. MBS et MBZ ont été horrifiés, craignant d’être les prochains, et ont donc réagi.» Le Qatar ne s’est pas senti menacé. C’est un petit pays qui n’a pas de place pour une opposition organisée. L’ambition de MBS est de faire passer l’Arabie saoudite du Moyen Âge au XXIe siècle en réduisant la place de la religion et en modernisant les structures économiques du pays. Il a ainsi déclaré que, de son vivant, le Moyen Orient dominerait le monde.



Foire aux armements de la planète

Les Émirats arabes unis sont le pays le plus militarisé de la planète, avec un char de combat pour 2 100 habitants. Son prince héritier, Mohammed Ben Zayed, organise tous les deux ans un Salon, devenu la plus importante foire aux armements de la planète. Gros client des technologies occidentales, il dépense des milliards de dollars pour s’imposer comme un allié incontournable de l’Occident.